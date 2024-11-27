Рост ставок по вкладам замедляется, москвичи все меньше хотят вкладываться в недвижимость. Обзор Банки.ру

Рост ставок по вкладам продолжает замедляться, отмечают «Ведомости». Доходность по депозитам продолжает расти, но на прошлой неделе ее динамика оказалась минимальной с момента повышения ключевой ставки Банком России 25 октября до 21%.
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