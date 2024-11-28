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Дежурная часть «Вести Крым»: выпуск 28.11.2024

- В Сакском районе поймали разбойника: как мужчина следы заметал? - Штраф за езду без ОСАГО: сколько теперь будут платить нарушители? - Пылающие фура и легковушка, а ещё день жестянщика в Крыму: традиционный дайджест дорожно-транспортных происшествий.

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