Дежурная часть «Вести Крым»: выпуск 28.11.2024

- В Сакском районе поймали разбойника: как мужчина следы заметал? - Штраф за езду без ОСАГО: сколько теперь будут платить нарушители? - Пылающие фура и легковушка, а ещё день жестянщика в Крыму: традиционный дайджест дорожно-транспортных происшествий.