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Абаскаль отстранил Соболева от тренировок и оштрафовал за желтую с пропуском дерби и игнорирование общекомандных завтраков (Иван Карпов)

Абаскаль отстранил Соболева от тренировок и оштрафовал за желтую с пропуском дерби и игнорирование общекомандных завтраков (Иван Карпов)

Форвард «Спартака» получил желтую карточку в матче против «Крыльев Советов» (0:4), которая привела к автоматической дисквалификации на московское дерби с ЦСКА, завершившееся в итоге со счетом 2:2 с голом красно-белых на 97-й минуте.

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