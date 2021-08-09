Ведущий "Время покажет" отказался извиняться за пародию на извращенцев

Театр абсурдаПолитикаВедущий "Время покажет" отказался извиняться за пародию на извращенцев Олимпийский комитет потребовал объяснений от "Первого канала" из-за его пародии на спортсмена-трансгендера.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьPpenoplast05Хоть один МУЖИК нашелся, а как к ним относиться? с мужиками соревноваться сил не хватает, вот и нашли способ попасть на олимпиаду. Будь ты кем пожелаешь, но сражайся с равными, а не старайся забрать награды у женщинКомментировать
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