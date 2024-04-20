В Грузии пояснили слова Гарибашвили об отказе от закона об иноагентах

ТАСС/Михаил Джапаридзе Заявление главы правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Гарибашвили о готовности отказаться от закона об иноагентах в случае, если Грузия будет принята в Евросоюз (ЕС), является политическим маневром, заявил 20 апреля международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия в разговоре с РЕН ТВ.
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