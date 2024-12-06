Китай и Иран расширят сотрудничество

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел в Тегеране встречу с вице-премьером Китая Чжан Гоцином, на которой обе стороны согласились приложить дополнительные усилия для продвижения двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства, сообщает romanian.
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