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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Радионова: «Мне кажется, у тандема Петросян и Гончаренко есть будущее. Инна Германовна всегда максимально погружается в работу и начинает этим жить»

Бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова оценила перспективы сотрудничества трехкратной чемпионки России Аделии Петросян с тренером Инной Гончаренко .

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