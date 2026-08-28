Ответ ВС РФ НАТО: показаны кадры учебного пуска МБР с космодрома «Плесецк» Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о переброске .
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Ответ ВС РФ НАТО: показаны кадры учебного пуска МБР с космодрома «Плесецк» Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о переброске .
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