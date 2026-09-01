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Крымская газета

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Сергей Аксёнов поздравил крымских школьников и педагогов с Днём знаний

Сергей Аксёнов поздравил крымских школьников и педагогов с Днём знаний

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил школьников, учителей и родителей с Днём знаний. Он отметил, что 1 сентября — день, который открывает новую страницу жизни, полную надежд и добрых перемен.

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