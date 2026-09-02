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Энтони Слэйтер: «Джейлен Дюрен может оглядываться на «Сакраменто», у которого будет место для «максималки» следующим летом»

Генменеджер «Кингз» Скотт Перри ужинал с центровым Джейленом Дюреном в Майами на ранней стадии межсезонья, обсуждая возможное сотрудничество.

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