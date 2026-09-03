Цитата дня.Интересная статистика: Если у вас есть жильё, вы едите полноценную пищу и пьете чистую воду, есть мобильный телефон, вы можете путешествовать по Интернету и закончили колледж или вуз, вы находитесь в привилегированной группе - менее 7%.