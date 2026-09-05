ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Майя Санду не должна занимать пост президента Молдавии, поскольку выступает за интеграцию с Румынией, тогда как граждане Молдавии хотят сохранить суверенитет страны.
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