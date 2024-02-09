В Москве детсад и школу впервые откроют в историческом индустриальном здании

Главный архитектор Москвы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов заявил, что после завершения реставрационных работ в цехах Московско-Александровской железной дороги XIX века в районе Пресни там откроются детский сад на 100 мест и начальная школа на 150 учеников.