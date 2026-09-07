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Татар-информ

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До 20 тыс. рублей за лечение: как вернуть деньги за медуслуги в Татарстане

До 20 тыс. рублей за лечение: как вернуть деньги за медуслуги в Татарстане

Как оформить налоговый вычет за лечение Фото: © «Татар-информ» Жители Татарстана, которые самостоятельно оплачивали медицинские услуги, могут вернуть часть потраченных средств с помощью налогового вычета.

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