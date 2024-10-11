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Царьград

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Матч Венесуэла – Аргентина отложен: поле стадиона подтоплено водой

Матч Венесуэла – Аргентина отложен: поле стадиона подтоплено водой

Старт отборочного матча ЧМ-2026 между Венесуэлой и Аргентиной отложен из-за затопленного газона стадиона "Монументаль де Матурин".

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