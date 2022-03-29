Когда они кончат трепать нам нервы этими переговорами?

«Шансы на договоренность между РФ и Украиной есть, так как Запад начинает понимать свои грубейшие ошибки» – эти слова Лаврова можно воспринимать с недоумением – из каких источников он черпает информацию о прозрении Запада? Не иллюзия ли это? И не намёк ли о готовности России к ответным уступкам ради заключения договора о мире и безопасности в Европе? Действительно, после того, что решил последний саммит стран НАТО в отношении России, видеть готовность Запада понять свои грубейшие ошибки – это или своеобразный чёрный юмор, или пребывание в какой-то придуманной реальности.