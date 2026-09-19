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Саудовский обход Ормуза: трубопровод, от которого зависит рынок

Саудовский обход Ормуза: трубопровод, от которого зависит рынок

ЭР-РИЯД (ИА Реалист). Нефтепровод «Восток — Запад» (Petroline), соединяющий месторождения на востоке Саудовской Аравии с портом Янбу на Красном море, остаётся остановленным после атак дронов 10 сентября.

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