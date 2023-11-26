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В Смоленской области отразили атаку беспилотника

В Смоленской области отразили атаку беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) утром 26 ноября подавили беспилотник самолетного типа в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своих соцсетях.

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