В Смоленской области отразили атаку беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) утром 26 ноября подавили беспилотник самолетного типа в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своих соцсетях.
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