Суд оставил основателя Binance в США на время рассмотрения вопроса о его выезде в ОАЭ

Основатель и бывший глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао не сможет уехать из США в ОАЭ до тех пор, пока суд Сиэтла не рассмотрит, должен ли он оставаться в Соединенных Штатах до вынесения приговора или ему следует разрешить вернуться в Объединенные Арабские Эмираты.
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