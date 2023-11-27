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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Суд оставил основателя Binance в США на время рассмотрения вопроса о его выезде в ОАЭ

Основатель и бывший глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао не сможет уехать из США в ОАЭ до тех пор, пока суд Сиэтла не рассмотрит, должен ли он оставаться в Соединенных Штатах до вынесения приговора или ему следует разрешить вернуться в Объединенные Арабские Эмираты.

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