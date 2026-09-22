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Родственники украли деньги со счета мертвого дедушки на организации похорон

Родственники украли деньги со счета мертвого дедушки на организации похорон

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Два жителя Якутии украли 100 тысяч рублей со счета умершего родственника. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Саха.

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