Родственники украли деньги со счета мертвого дедушки на организации похорон

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Два жителя Якутии украли 100 тысяч рублей со счета умершего родственника. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Саха.
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