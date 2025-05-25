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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Это убийство футбола. Спрашиваем у арбитра, какой пенальти, он отвечает: «Я не могу не поставить». Защитник «Волгаря» Зуев после 2:2 с «Волгой»

Команды встречались в 14-м туре «Золота» LEON Второй лиги Б. Хозяева сравняли счет на 5-й добавленной минуте благодаря голу Дмитрия Каменщикова с пенальти, назначенного главным судьей Павлом Лысенко за нарушение игрока «Волгаря» в своей штрафной.

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