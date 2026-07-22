«Танго» взлетел на русском моторе: конец эпохи импортных двигателей в малой авиации? Опытный самолёт Tango на выставке NAIS 2025.
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«Танго» взлетел на русском моторе: конец эпохи импортных двигателей в малой авиации? Опытный самолёт Tango на выставке NAIS 2025.
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