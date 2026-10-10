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The Times: Венгер — потенциальный конкурент Инфантино на выборах президента ФИФА

Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может стать главным соперником действующего главы ФИФА Джанни Инфантино на выборах президента организации в следующем году, сообщает The Times.

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