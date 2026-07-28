MESU July 28: 7479 Retracement or 7410 Sweep? Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MESU2026 Zhuge1iang MESU experienced a major sell-off during yesterday’s session, leaving a higher-time-frame fair value gap around 7479.
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