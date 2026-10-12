Советник президента США Брюзевиц заявил, что Зеленский вредит американцам

Советник президента США и политический консультант Алекс Брюзевиц на своей странице в соцсети Х заявил, что украинский президент Владимир Зеленский подрывает политику Дональда Трампа и вредит американцам.
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