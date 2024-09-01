Золотые слова: паралимпийцы из РФ отвечают победами на провокации

Сборная России взяла успешный старт на Паралимпиаде в Париже, завоевав уже 19 медалей (4 – 8 – 7). Больше только у Китая (51), Великобритании (34), Бразилии (24) и США (21), которые привезли в столицу Франции гораздо более крупные делегации.
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