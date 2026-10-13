В Барнауле завели дело на сталкера, который более года мешает жить своей бывшей

В Барнауле возбудили уголовное дело после жалобы женщины, которая более года подвергается преследованию со стороны бывшего возлюбленного, сообщает Следком.
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