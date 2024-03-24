Запад потерял способность противостоять подъему России на мировой и, в частности, европейской арене. Неминуемый крах Украины лишит и США глобального статуса, пишет ливанская газета Al Binaa в статье «Украина и ее близкий крах».
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