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Новости экономики России

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РФПИ с партнером инвестируют в проект угольной электростанции в Монголии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания «Хотгор Шанага» (владеет и управляет крупнейшим угольным месторождением на территории Монголии) договорились о совместных инвестициях в проект строительства первой угольной электростанции в монгольском аймаке Увс, сообщил фонд.

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