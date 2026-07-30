Что можно и нельзя делать в Омельянов день 31 июля 2026 года

31 июля 2026 года приходится на особую точку народного календаря — Омельянов день. В церковной традиции это память мученика Емилиана Доростольского, но в крестьянском сознании этот день обрел свои уникальные черты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии