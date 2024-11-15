Люк Бессон высказался о любви в российском сериале «Макрон»

Французский режиссер Люк Бессон выступил на московском форуме «Культура. Медиа. Цифра», где его спросили о взаимодействии различных возрастных отношений в кино в связи с выходом российского сериала «Макрон».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии