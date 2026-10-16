В 2023 году модернизированы инженерные системы в 195 домах Подмосковья. Министр ЖКХ Кирилл Григорьев сообщил, что до конца года планируется обновить системы еще в 348 домах.
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