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Эрдоган предложит свой мирный план: в чем опасность для России? И почему Зеленский может на него пойти?

Эрдоган предложит свой мирный план: в чем опасность для России? И почему Зеленский может на него пойти?

Согласно их информации, Эрдоган намерен предложить следующее: ▫️отложить решение о вступлении Украины в НАТО на срок не менее 10 лет; ▫️учредить демилитаризованную зону на востоке Донбасса и разместить международные силы для дополнительной безопасности; ▫️обеспечить Украину военной помощью в качестве компенсации за отказ от вступления в НАТО.

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