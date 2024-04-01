Флешмоб в поддержку детей с аутизмом прошел в Новосибирске

Интересный флешмоб в поддержку детей с аутизмом провели в Новосибирской государственной филармонии. На праздник собралось более двухсот человек – дети, взрослые и те, кто готов оказать поддержку таким семьям.
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