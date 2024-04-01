Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

78 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Свастика это еще не символ нацизма/фашизма. Хотя для безграмотных вполне сойдет. Свастика древний символ. Использовал...Маленьких поклонн...
  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    а может надо было за все эти смерти россиян которые погибли в Крокусе повыгонять всех областных руководителей , а луч...Граждан Таджикист...
  • Александр
    Исполнительная власть у нас областная, или федеральная, или никакая. Кому нужна эта показуха по время чумы?Граждан Таджикист...

Флешмоб в поддержку детей с аутизмом прошел в Новосибирске

Флешмоб в поддержку детей с аутизмом прошел в Новосибирске

Интересный флешмоб в поддержку детей с аутизмом провели в Новосибирской государственной филармонии. На праздник собралось более двухсот человек – дети, взрослые и те, кто готов оказать поддержку таким семьям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх