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Мнение: «Зеленский нуждается в Умерове как в переговорщике и человеке со связями в США», – Денис Батурин

Мнение: «Зеленский нуждается в Умерове как в переговорщике и человеке со связями в США», – Денис Батурин

Политолог Денис Батурин в программе «Мнение» прокомментировал новость о том, что США не одобрили кандидатуру Рустема Умерова на пост посла Украины в США.

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