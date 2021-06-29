О жертвах фашизма

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаО жертвах фашизма УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю рассекретили документы о жестоких экспериментах нацистских врачей в Крыму.Вернуться к статье6811НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаДа и кто такой этот Бероев чума ходячая.Ан ШХЛюбое вмешательство в организм человека может производиться только с его согласия, даже операцию не будут делать больному пока он не подпишет разрешение, ибо все мы имеем разное здоровье и свои особенности, а по сему вмешательство в тело человека может принести не только пользу, но и вред. Не зря в анкете указано: "Настоящим подтверждаю, что проинформирован врачом: - о смысле и цели вакцинации; - на момент вакцинации я не предъявляю никаких острых жалоб на состояние здоровья (температура тела нормальная, отсутствуют жалобы на боль, озноб, сильную слабость, нет иных выраженных жалоб, которые могут свидетельствовать об острых заболеваниях или обострении хронических); - я понимаю, что вакцинация - это введение в организм человека иммунобиологического лекарственного препарата для создания специфической невосприимчивости к инфекционным заболеваниям; - мне ясно, что после вакцинации возможны реакции на прививку, которые могут быть местными (покраснения, уплотнения, боль, зуд в месте инъекции и другие) и общими (повышение температуры, недомогание, озноб и другие); крайне редко могут наблюдаться поствакцинальные осложнения (шок, аллергические реакции и другие), но вероятность возникновения таких реакций значительно ниже, чем вероятность развития неблагоприятных исходов заболевания, для предупреждения которого проводится вакцинация; - о всех имеющихся противопоказаниях к вакцинации; - я поставил (поставила) в известность медицинского работника о ранее выполненных вакцинациях, обо всех проблемах, связанных со здоровьем, в том числе о любых формах аллергических проявлений, обо всех перенесенных мною и известных мне заболеваниях, принимаемых лекарственных средствах, о наличии реакций или осложнений на предшествующие введения вакцин у меня. Сообщила (для женщин) об отсутствии факта беременности или кормления грудью." У меня есть хронические болячки, которые неизвестно как могут проявится, а посему дав согласие я снимаю ответственность с государства и медперсонала в частности! А это нарушает мои права и свободы! ПРОТИВОЗАКОННО ВТОРГАТЬСЯ В ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА БЕЗ ЕГО СОГЛАСИЯ!!!! С этим принципам не считались фашисты рейха и их союзники япошки, но их ещё можно понять, пациентами были враги, а не свой народ! Прививайтесь хоть каждый день на здоровье, а вот я пока подожду! Именно об этом и высказался Егор Бероев, а автор статьи решил всё перевернуть! Хреновые из вас манипуляторы, вы только усугубляете ситуацию!Марат ИвановДа не о том речь, уважаемый! На хрена он звезду нацепил - в этом большинство видят несоизмеримое с трагедией действие этого придурка! Если кто-то этого не понимает - что ж... во все головы читающих этого не вложишь...GGarryНу ты себе аппендикс тогда не вырезай, если он вдруг обострится........глядишь твой мощный организЬм его сам одолеет и он рассосется.....Ан ШХопять евреев обидели, старая басня и уже не интересна. Вообще то это не звезда Давида, а звезда Велеса и я как потомок русичей не против использования Егором этого символа.Ан ШХтак без моего согласия никто и не будет удалять, меня из за этого репрессиями не подвергнут! Именно согласие, а не принуждение!!!! РАЗНИЦУ В СОСТОЯНИИ ПОНЯТЬ?Ильмира ЗалееваПосмотрите на этого Бероева, он что весь гнилой, не может встать с постели. Не хочешь прививаться не надо, но использовать площадку, а тем более звезду со времён ВОВ это переходит все грани допустимого. Мое мнение, надо было ещё раньше действовать строго, а не нянькаться с такими. Мне 60 лет и я привилась. И ничего страшного в этом нет.Олег КошевойПри всём этом ни где не упоминается количество летальных исходов после прививок "спутником". Всё передаётся из уст в уста. На примере моего селения точно знаю двоих умерших после вакцинации. И никто ни за что не отвечает. Главное статистика!Олег Кошевой(Мое мнение, надо было ещё раньше действовать строго, а не нянькаться с такими. ) Ну в концлагеря таких и в газовые камеры. Привились? Так это ваше личное дело и не надо агитировать. А я переболел и видел точнее на себе чувствовал, как лечили. И нафига мне организм еще раз травить.Марат ИвановТы просто тупой... Никакой ты не русич.Ильмира ЗалееваВас никто в газовую камеру не тянет, а вот из-за таких как Вы и Вам подобных заболевших больше. Думаете исключительно о себе, а не о своих близких, друзей, родных - это Ваша права, но я считаю, что это преступление.Мариналжете! Назовите село и ФИО умерших, а я проверю, когда они вакцинировались и вакцинировались ли вообще!Мариначто вы знаете о газовых камерах, вы наглый лгун?Белых ВладимирСколько букофф... Но ума в вашей письменной портянке - на грош!ПРОСТО ВАЛЕРИЙЕсли у Вас есть такие великолепные возможности- проверить РЕАЛЬНОЕ количество умерших после прививок от "ковидлы", не надо мелочится с селом, проверьте эту цифру в городе Электросталь Московской области . И, ПОЖАЛУЙСТА!!!, огласите эту цифру здесь! Со ссылкой на источник, естественно. Все остальное - стон в пользу бедных.Ан ШХэто ваше дело, чего вы за меня хотите решать, мне 50 лет, и что мне теперь на вас смотреть?Ан ШХверно, статистика враньё, это один из инструментов манипулирования сознанием.Ан ШХэто ты на расстоянии такой герой, а я на самом деле ещё какой ОСТРЫЙ, порежешься, как пить дать!Маринавот меня просто умиляют люди, которые сами лгут, но считают лгунами всех, кто с ними не согласен! ГДЕ и КОГДА я написала, что могу проверить количество умерших после прививок???? Внимательно комментарии читать не пробовали? Я написала, что могу проверить КОГДА у определенных умерших была поставлена прививка и была ли поставлена вообще! Вам не кажется, что это СОВСЕМ не то, что вы мне приписали???Ан ШХкто вам такое сказал, я с начала этой истерии перемещаюсь в общественном транспорте по Москве и не имею антител, а по сему никого не заразил ибо сам чистый. Меня бог хранит, а вас роспотребнадзор.Ан ШХпросто вы не в состоянии осознать текст информации превышающий текст в СМС. Я бы этим, на вашем месте, не хвалился!Белых ВладимирМинус интернета в том, что каждый долбойоб, вроде вас, может писать длинные, тупые, бесполезные статьи!Белых ВладимирМинус интернета в том, что каждый долбойоб, вроде вас, может писать длинные, тупые, бесполезные статьи!Ан ШХименно этим вы в очередной раз подтвердили, что не в состоянии осознать текст информации превышающий текст в СМС. С вашим клиповым мышлением вы просто находка и для Чубайса, и Грефа, и Сореса... Они только начали растить дебилов, а вы САМОРОДОК! :)ПРОСТО ВАЛЕРИЙВы напрасно так громко кричите. Тут глухих - нет. И то, что Вы написали я и прочитал, и понял правильно. Но, если вы можете по фамилиям умерших проверить, вакцинировались они или нет, то что Вам мешает проверить количество умерших после вакцины?! Я это не просто так говорю. Имея доступ к спискам получивших вакцину, не трудно узнать - все ли они живы. Это Вы, видимо, читаете одно, а понимаете - другое. И последнее, мне уже не интересен Ваш ответ. Вы, к сожалению, из той категории женщин, у которой всего два мнения - Ваше и не правильное. Кричите дома, на мужа и других родственников. Чао.Маринану во первых, вы с чего решили, что я кричу?))) Только сейчас придумали и сразу поверили?))) Смешно! Второе, вы вроде позиционируете себя умным...а рассуждаете как плохо соображающий! Вы правда не понимаете разницы в возможности проверки КОНКРЕТНОГО человека в КОНКРЕТНОМ месте на предмет СДЕЛАННОЙ вакцины, от попытки провести статистический анализ и проверить ВСЕХ умерших (если такие вообще есть!) от применения вакцины? Ну возьмите себя в руки и попробуйте подумать (уверяю вас, это не больно!) - что реально сделать: 1. по существующей базе проверить делал человек прививку (причем, заметьте, КОНКРЕТНЫЙ человек!) или не делал; 2. Выявить в базе сделавших прививку умерших людей, выяснить, от чего они умерли (никто не отменял кирпича на голову или попадание под машину!) и посчитать...если будет что считать? Вы серьезно считаете, что пункт 2 выполним за несколько минут??? Батенька, а вы вообще представляете этот объем работы или опять себе что-то придумали и поверили в такую возможность? А сами попробуйте? Ну к базе вас со стороны никто не пустит...возьмите тогда списочный состав своего многоэтажного дома (или составьте этот список) попробуйте выяснить кто привился и кто и от чего умер))) Неплохой разгон перед подобным анализом в рамках всей страны!!!)))ПРОСТО ВАЛЕРИЙМадам, Вы наговорила тут себе на статью. О доступе к какой базе данных Вы говорите? Откуда у Вас этот доступ? Кто Вам помогает в доступе к личным данным гражданина России? Или Вы действительно настолько умны, что Вам побоку Конституция и УК РФ? Я ведь только на это и намекал Вам. Или Вы дожив до своих лет не знаете, что все медицинские данные на человека, являются его ЛИЧНЫМИ ДАННЫМИ?! А Вы во всеуслышание тут сообщаете, что по ФИО человека можете узнать все о его вакцинации !? Класс!))))Олег КошевойА вы собственно кто!? Из какого учреждения, ФСБ или Госдеп США.Олег КошевойДа вся пандемия инструмент манипулирования.Ан ШХЭто очевидно! Только вот осознающих это - единицы! Трудно идти против стада, которое подгоняет чабан!Ан ШХХронология событий в семье: 1. В феврале короной заболевает двоюродная сестра, с поражением лёгких, с госпитализацией, но её родители, проживающие с ней не заражаются! 2. По настоятельной рекомендации дядя с тётей делают прививку Спутником, вторая прививка была сделана 5 июня на дому, ради этого даже на квартиру приехали. После чего они уезжают в деревню, подальше с г. Липецка. 3. Тётя на огороде накалывает ногу, которая начинает гноиться. 11 июня она одним днём едет в Липецк, где ей хирург всё промывает и бинтует. 4. 19 июня ей становится плохо, прибывшая скорая фиксирует низкий уровень кислорода в крови, у дяди тоже. На следующий день их госпитализируют, у тёти 65% поражения лёгких, у дяди 15. 5. 30.06.21 тётя умирает, а дядя начинает кашлять кровью. Мрги переполнены, со слов санитара морга все умершие от ковид ранее привиты. В тот день в Липецке умерло 7 человек. У тёти был сахарный диабет, гипертония, лишний вес. У дяди ишемия сердца, аритмия, астма. Дай бог ему сил выжить! Выводы делайте сами . А вот выдержка из инструкции: Инструкция подготовлена на основании ограниченного объёма клинических данных по применению препарата и будет дополняться по мере поступления новых данных. Применение препарата возможно только в условиях медицинских организаций, имеющих право осуществлять вакцинопрофилактику населения в установленном порядкеАн ШХХронология событий в семье: 1. В феврале короной заболевает двоюродная сестра, с поражением лёгких, с госпитализацией, но её родители, проживающие с ней не заражаются! 2. По настоятельной рекомендации дядя с тётей делают прививку Спутником, вторая прививка была сделана 5 июня на дому, ради этого даже на квартиру приехали. После чего они уезжают в деревню, подальше с г. Липецка. 3. Тётя на огороде накалывает ногу, которая начинает гноиться. 11 июня она одним днём едет в Липецк, где ей хирург всё промывает и бинтует. 4. 19 июня ей становится плохо, прибывшая скорая фиксирует низкий уровень кислорода в крови, у дяди тоже. На следующий день их госпитализируют, у тёти 65% поражения лёгких, у дяди 15. 5. 30.06.21 тётя умирает, а дядя начинает кашлять кровью. Мрги переполнены, со слов санитара морга все умершие от ковид ранее привиты. В тот день в Липецке умерло 7 человек. У тёти был сахарный диабет, гипертония, лишний вес. У дяди ишемия сердца, аритмия, астма. Дай бог ему сил выжить! Выводы делайте сами . А вот выдержка из инструкции: Инструкция подготовлена на основании ограниченного объёма клинических данных по применению препарата и будет дополняться по мере поступления новых данных. Применение препарата возможно только в условиях медицинских организаций, имеющих право осуществлять вакцинопрофилактику населения в установленном порядкеАн ШХХронология событий в семье: 1. В феврале короной заболевает двоюродная сестра, с поражением лёгких, с госпитализацией, но её родители, проживающие с ней не заражаются! 2. По настоятельной рекомендации дядя с тётей делают прививку Спутником, вторая прививка была сделана 5 июня на дому, ради этого даже на квартиру приехали. После чего они уезжают в деревню, подальше с г. Липецка. 3. Тётя на огороде накалывает ногу, которая начинает гноиться. 11 июня она одним днём едет в Липецк, где ей хирург всё промывает и бинтует. 4. 19 июня ей становится плохо, прибывшая скорая фиксирует низкий уровень кислорода в крови, у дяди тоже. На следующий день их госпитализируют, у тёти 65% поражения лёгких, у дяди 15. 5. 30.06.21 тётя умирает, а дядя начинает кашлять кровью. Мрги переполнены, со слов санитара морга все умершие от ковид ранее привиты. В тот день в Липецке умерло 7 человек. У тёти был сахарный диабет, гипертония, лишний вес. У дяди ишемия сердца, аритмия, астма. Дай бог ему сил выжить! Выводы делайте сами . А вот выдержка из инструкции: Инструкция подготовлена на основании ограниченного объёма клинических данных по применению препарата и будет дополняться по мере поступления новых данных. Применение препарата возможно только в условиях медицинских организаций, имеющих право осуществлять вакцинопрофилактику населения в установленном порядкеБелых ВладимирЗа самородка - спасибо! Прискорбно, лишь, что вы один из многих утырков!Белых ВладимирСлышь, селянин! Адресок селения( дебил) сообщи, проверим инфу!Олег КошевойМои близкие все уже переболели, вместе лежали в одном убогом госпитале, только в разных палатах.Олег КошевойОчевидно вы знаете больше о них, видимо сами их и проектируете.Олег КошевойСлышь, проверяльщик, отвали! Можно подумать по официальным данным тебе правду расскажут. А липы и без тебя хватает.Белых ВладимирСлышь , крестьянин, слабо тебе, утырку, правду сказать!?Олег КошевойНе указывайте мне, что делать и я не скажу куда вам сходить.Ан ШХне вам судить, а обзываться могут только личности с интеллектом детсадовца, с чем я вас и поздравляю!Дмитрий ФактуровичНекоторым актерам лучше бы не отклоняться от текстов, написанных для них, ролей.Wladimir СоснинХолуи всколыхнулись на сайте?Олег КошевойПрививочное дерьмо забурлило.veronika_54 ДубровскаяА листовку аспирина читали? Там ещё больше и страшнее написано. Все лекарства сопровождаются последствиями, иногда с летальным концом. Так зачем тратиться? Это по логике бероева выходит. В Израиле привили всех по приказу. Самое неприятное, что если этот с жёлтой звездой заболеет, то его будут лечить с повышенным вниманием и всеми средствами. А вот вас безименных такое отношение не коснётся, т к заболеваемости высокая и нет возможности всем получить повышенное внимание. Он зазвездившийся козел, а где ваши мозги?ПРОСТО ВАЛЕРИЙИнтересно, откуда у Вас такие замечательные сведения об Израиле? Раз уж Вы все про "избранных" знаете, поделитесь уж тогда и цифрами по количеству умерших после этих волшебных прививок. А таких там не очень то и мало. А то, какая то однобокая у Вас "правда" получается.GGarryнаши лицедеи - это что то....причем с окуенным самомнениемGGarryВ народе говорят : "Смолчи, за УМНОГО сойдешь"........Лариса АбросимоваРазочаровал меня Бероев, разочаровал. На вид вроде умнее кажется.Неужели у него детская фобия боязни уколов, а еще мужик. Может просто только вид мужской??? А на самом деле недоросль пубертатного возраста.Сергей Сычев"Шестьдесят, семьдесят, восемьдесят лет назад наши предки в страшном сне не могли бы представить, что их бравые наследники будут истерить и жалко хныкать, как пятилетние дети, от необходимости прививаться"... оНИ ТАК ЖЕ НЕ МОГЛИ ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО ИХ ПРЕДКИ СССР ПРОСРУТ!!! Бероев говорил о недопустимости делать людей по какому либо принципу!!! со звездой. конечно, преувеличил, НО всё же может быть с этой пандемией в нашем капиталистическом настоящем!!!ИИринаНе надо сваливать на сторонников СССР вину за захват СССР преступной антисоветско-русофобской кликой ,которая к этому готовилась десятки лет ,прикидываясь коммунистами и их сторонниками .Маринада-да, кликой, состоящей из высшего руководства коммунистической партии СССР!БОБорис ОсиповСмотритель ДунаевВот уж кто предельно ясно и понятно, осветил суть этого мерзкого явления, - гениальный Достоевский!БОБорис ОсиповЭто точно...Олег КошевойТак минздрав и роскомнадзор это ещё не вся Россия! Это уничтожители России.Svet AlexА ведь изображал из себя умного и образованного! А на самом деле малознающий историю убогий "репетитор"!кормчийСчитал Бироева умнее .Лариса Парфенова (Чиликина)Жалкий предатель.ажуван гилязовЭто он создавал средний класс в нашей стране, тем самым расслаивал народ, создавал нищих и богатых. Его нужно повергнуть суду.Смотритель ДунаевИ кем он себя возомнил!? На уровне артистов Советской эпохи, он обыкновенный проходной актер. В таких случаях как раз и говорят, что мышь пытается родить слонаСергей ИвановПомнится мне, Бероев - из актерской семьи, известной в России. Получил прекрасное (современное, безыдейное) образование и убежденность в своем таланте и избранности, ещё-бы, "элита России". Хотя, по-моему талантишка маловато. Как оцениваю его поступок? Из молодых самоназванных "представителей элиты" - один из многих. Вытянули его влиятельные родственники в кинематограф, но не учли его гнилолиберальную душ-нку. Он еще себя проявит, прославит родню. Жаль его близких, затравит возмущенная общественность. Однако, заслужил...Томара Тычковачеловек, сознательно пропагандирующий вред вакцинации, приносит вред государству, становится виновником гибели ни в чем неповинных людей, поверивших этому уроду, поэтому он заслуживает всеобщего порицания и лишения его всех званий, которые он не оправдал, а значит и не заслужил.Ан ШХсами то поняли что написали????? Пропагандирующий вред вакцины!!!! То есть если вакцина приносит вред и вы об этом знаете, то надо молчать?!!! Тётя, вы перегрелись! Удалитесь быстренько, пока другие не прочли.ОСОлег стецкокак вы все с ног на голову поставили...Ан ШХХронология событий в семье: 1. В феврале короной заболевает двоюродная сестра, с поражением лёгких, с госпитализацией, но её родители, проживающие с ней не заражаются! 2. По настоятельной рекомендации дядя с тётей делают прививку Спутником, вторая прививка была сделана 5 июня на дому, ради этого даже на квартиру приехали. После чего они уезжают в деревню, подальше с г. Липецка. 3. Тётя на огороде накалывает ногу, которая начинает гноиться. 11 июня она одним днём едет в Липецк, где ей хирург всё промывает и бинтует. 4. 19 июня ей становится плохо, прибывшая скорая фиксирует низкий уровень кислорода в крови, у дяди тоже. На следующий день их госпитализируют, у тёти 65% поражения лёгких, у дяди 15. 5. 30.06.21 тётя умирает, а дядя начинает кашлять кровью. Мрги переполнены, со слов санитара морга все умершие от ковид ранее привиты. В тот день в Липецке умерло 7 человек. У тёти был сахарный диабет, гипертония, лишний вес. У дяди ишемия сердца, аритмия, астма. Дай бог ему сил выжить! Выводы делайте сами . А вот выдержка из инструкции: Инструкция подготовлена на основании ограниченного объёма клинических данных по применению препарата и будет дополняться по мере поступления новых данных. Применение препарата возможно только в условиях медицинских организаций, имеющих право осуществлять вакцинопрофилактику населения в установленном порядкеАн ШХХронология событий в семье: 1. В феврале короной заболевает двоюродная сестра, с поражением лёгких, с госпитализацией, но её родители, проживающие с ней не заражаются! 2. По настоятельной рекомендации дядя с тётей делают прививку Спутником, вторая прививка была сделана 5 июня на дому, ради этого даже на квартиру приехали. После чего они уезжают в деревню, подальше с г. Липецка. 3. Тётя на огороде накалывает ногу, которая начинает гноиться. 11 июня она одним днём едет в Липецк, где ей хирург всё промывает и бинтует. 4. 19 июня ей становится плохо, прибывшая скорая фиксирует низкий уровень кислорода в крови, у дяди тоже. На следующий день их госпитализируют, у тёти 65% поражения лёгких, у дяди 15. 5. 30.06.21 тётя умирает, а дядя начинает кашлять кровью. Мрги переполнены, со слов санитара морга все умершие от ковид ранее привиты. В тот день в Липецке умерло 7 человек. У тёти был сахарный диабет, гипертония, лишний вес. У дяди ишемия сердца, аритмия, астма. Дай бог ему сил выжить! Выводы делайте сами . А вот выдержка из инструкции: Инструкция подготовлена на основании ограниченного объёма клинических данных по применению препарата и будет дополняться по мере поступления новых данных. Применение препарата возможно только в условиях медицинских организаций, имеющих право осуществлять вакцинопрофилактику населения в установленном порядкеveronika_54 Дубровскаяэто не вы писали о 300 погибших в ТЦ "Зимняя вишня" и о переполненных моргах? На войне таких расстреливалиКомментировать
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