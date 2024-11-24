Авторы The Invincible анонсировали «антибоевой» ролевой экшен Dante's Ring После хороше...

Авторы The Invincible анонсировали «антибоевой» ролевой экшен Dante's RingПосле хорошего запуска фантастической атомпанковой адвенчуры The Invincible польская команда разработчиков Starward Industries уже начала работать над своей следующей игрой под названием Dante’s Ring.
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