Столтенберг: НАТО должна помогать Украине много лет после завершения конфликта

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО должно оказывать поддержку Украине еще в течение многих лет, даже если конфликт между Киевом и Москвой скоро завершится.
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