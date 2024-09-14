Пробег Пушкин – Санкт-Петербург ограничит движение транспорта

В четырех районах Петербурга В связи с проведением 97-го легкоатлетического пробега Пушкин – Санкт-Петербург в воскресенье, 15 сентября, в нескольких районах Петербурга вводятся временные ограничения движения транспорта.
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