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Петербургский дневник

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Пробег Пушкин – Санкт-Петербург ограничит движение транспорта

Пробег Пушкин – Санкт-Петербург ограничит движение транспорта

В четырех районах Петербурга В связи с проведением 97-го легкоатлетического пробега Пушкин – Санкт-Петербург в воскресенье, 15 сентября, в нескольких районах Петербурга вводятся временные ограничения движения транспорта.

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