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ФедералПресс

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Дорогу творческим: «ФедералПресс» и ТАРКИ собирают круглый стол о креативных индустриях

Дорогу творческим: «ФедералПресс» и ТАРКИ собирают круглый стол о креативных индустриях

ТЮМЕНЬ, 21 апреля, ФедералПресс. Медиахолдинг «ФедералПресс» совместно Тюменским агентством развития креативных индустрий (ТАРКИ) проведет в Тюмени 22 апреля первый окружной круглый стол на тему «Креативные индустрии как драйвер экономики в УрФО».

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