«Глухой телефон» с подчиненными. Почему хорошие сотрудники внезапно уходят

Сегодня в рубрике HR авторская колонка бизнес-тренера и практикующего коуча Анны Кушниковой. Выпускница канадской академии коучинга, специалист с 15-летним опытом работы в банковской сфере исследовала вопрос, как обратная связь от руководителя сотруднику влияет на текучесть персонала и пришла к выводу, что основная причина - это когнитивные искажения в коммуникации и мышлении.