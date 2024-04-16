«Глухой телефон» с подчиненными. Почему хорошие сотрудники внезапно уходят

Сегодня в рубрике HR авторская колонка бизнес-тренера и практикующего коуча Анны Кушниковой. Выпускница канадской академии коучинга, специалист с 15-летним опытом работы в банковской сфере исследовала вопрос, как обратная связь от руководителя сотруднику влияет на текучесть персонала и пришла к выводу, что основная причина - это когнитивные искажения в коммуникации и мышлении.
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