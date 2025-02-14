В США запрет абортов связали с ростом детской смертности

14 февраля ученые из Университета Джона Хопкинса представили результаты исследования, которые показывают непосредственную связь между ужесточением законов об абортах и ростом младенческой смертности в США.
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