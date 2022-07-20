Аргументы и Факты

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Захарова прокомментировала угрозы США ввести новые санкции

Захарова прокомментировала угрозы США ввести новые санкции

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на угрозы координатора совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джона Кирби о введении санкций при вхождении в состав России новых территорий.

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