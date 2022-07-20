Захарова прокомментировала угрозы США ввести новые санкции

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на угрозы координатора совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джона Кирби о введении санкций при вхождении в состав России новых территорий.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на угрозы координатора совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джона Кирби о введении санкций при вхождении в состав России новых территорий.
Свежие комментарии