Лавров заявил о блокировке США усилий ООН остановить кровопролитие в секторе Газа

США блокируют все усилия ООН по остановке кровопролития в секторе Газа. Об этом заявил 23 января министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.
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