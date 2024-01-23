Лавров заявил о блокировке США усилий ООН остановить кровопролитие в секторе Газа

США блокируют все усилия ООН по остановке кровопролития в секторе Газа. Об этом заявил 23 января министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.