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AP: Трамп отказался от встречи с Зеленским во время его визита в США

AP: Трамп отказался от встречи с Зеленским во время его визита в США

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп не планирует встречаться с главой киевского ржима Владимиром Зеленским во время его визита на Генассамблею ООН, сообщает Associated Press.

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