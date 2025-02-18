🕯 В Керчи простились с бойцом СВО Андреем Головиным Он погиб, выполняя боевую задачу в ДНР, сообщили в пресс-службе городской администрации.
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🕯 В Керчи простились с бойцом СВО Андреем Головиным Он погиб, выполняя боевую задачу в ДНР, сообщили в пресс-службе городской администрации.