Огромные кружева на зданиях - и это не ИИ… Вдохновляемся вместе работами необычной художницы

Когда я впервые увидела эти картины, то не поверила своим глазам! Первое, что пришло в голову - это искусственный интеллект… Но оказалось, что эти гигантские кружевные граффити - настоящие, написанные человеком с помощью обычных красок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии