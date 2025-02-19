Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Огромные кружева на зданиях - и это не ИИ… Вдохновляемся вместе работами необычной художницы

Огромные кружева на зданиях - и это не ИИ… Вдохновляемся вместе работами необычной художницы

Когда я впервые увидела эти картины, то не поверила своим глазам! Первое, что пришло в голову - это искусственный интеллект… Но оказалось, что эти гигантские кружевные граффити - настоящие, написанные человеком с помощью обычных красок.

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