Дарий III. Судьба и гибель последнего Ахеменида на персидском троне

Дарий и Александр в битве при Иссе, мозаика из Помпей, I в. до н. э.В предыдущей статье мы говорили о происхождении последнего персидского царя династии Ахеменидов Дария III, об обстоятельствах его прихода к власти, политической обстановке, накануне вторжения войск Александра Македонского, состоянии персидской армии.