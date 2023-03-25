Сорокин пропустил 5+ шайб в 7-й раз в сезоне, отбив 22 из 27 бросков «Коламбуса»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 броска из 27 в матче с «Коламбусом» (4:5 ОТ). Россиянин пропустил не менее 5 шайб в одной игре в 7-й раз в текущем чемпионате НХЛ.