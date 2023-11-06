Прожорливый ИИ: Siemens потратит сотни миллионов долларов на развитие в США про...

Прожорливый ИИ: Siemens потратит сотни миллионов долларов на развитие в США производства электротехнического оборудования для ЦОДНемецкий техногигант Siemens AG намерен вложить $510 млн в строительство новых производственных мощностей в США, в том числе на возведение завода для выпуска электрооборудования в Техасе.
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